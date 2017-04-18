Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında daha önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) görev yapan 18 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince FETÖ/PDY operasyonu kapsamında KSÜ’den ihraç edilen ve Kahramanmaraş'ta ikamet eden 18 kişi gözaltına alındı. İstanbul ve İzmir’de ikamet eden 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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