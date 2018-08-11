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Kamışlı'da askeri hareketlilik

Mardin'in Nusaybin sınırına komşu Suriye'nin Kamışlı kentinden diğer kentlere tırlarla askeri sevkiyat yapılmaya devam ediliyor.

  • İHA
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Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki tır konvoyunda kapalı kasalı tırlarda askeri araçlar ve teçhizatların yüklü olduğu tahmin ediliyor. Konvoyda tırların üzerinde zırhlı personel taşıyıcı, çok sayıda pikap kamyonetler ve ambulanslar bulunduğu gözlendi.

Gece saatlerinde yapılan sevkiyat Nusaybin'den görülürken bazı noktalarda elektrik kesintileri uygulandı.

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