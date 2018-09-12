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'Kamu Binaları Standartları Rehberi' Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 'Kamu Binaları Standartları Rehberi' Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanacak.

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Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "Kamu Binaları Standartları Rehberi"nin Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanmasına ilişkin genelge Resmi Gazete'de yer aldı

ANKARA (AA) - 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde, "Kamu Binaları Standartları Rehberi"nin yayımlanmasına dair esaslar belirtildi.

Genelgede, kamu hizmet binalarının yapımına ilişkin yer seçiminde hazine arazilerinin öncelikle değerlendirilerek bina maliyetlerinin düşürülmesi, bu binalarda enerji verimliliği kriterlerine uygunluk şartı aranması ve cari giderlerin asgari düzeyde tutulması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan rehberin Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacağı kaydedildi.

Ayrıca genelgede, söz konusu rehberin kapsam dahilindeki kamu kurum ve kuruluşlarınca tasarım ve yapım çalışmalarında dikkate alınması gerektiği ifade edildi.

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