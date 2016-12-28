Kamyon üst geçide böyle çarptı! Olay anı güvenlik kamerasında
Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. Demiryolu köprüsünün altından geçmek isteyen kamyonun sürücüsü, yüksekliği hesap edemeyince, kamyonun kasası köprüye çarpıyor.
- İHA
Demiryolu köprüsünün altından geçmek isteyen kamyonun sürücüsü, yüksekliği hesap edemeyince, kamyonun kasası köprüye çarpıyor.
Kasanın parçalandığı kazada ölen ya da yaralan olmaşken olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıyor.
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