Kamyondan atladı, su kuyusuna düşüp öldü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, bir firmada çalışan kamyon şoförü, 34 yaşındaki Mustafa Canlı, aracından inerken atladığı tahtanın kırılmasıyla 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düşünce öldü.
- DHA
Olay, Ergeni'nin Sağlık Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Bir geri dönüşüm firmasında çalışan Mustafa Canlı, yönetimindeki 34 JGS 29 plakalı kamyonu yol kenarına park etti.
Ardından kamyondan atlayarak inen Canlı, üzerine atladığı sunta kapağın kırılmasıyla içi su dolu kuyuya düştü. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kuyudan suyu tahliye ettikten sonra Mustafa Canlı'nın cesedine ulaştı.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mustafa Canlı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Canlı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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