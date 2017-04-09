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Kamyonet köprüde asılı kaldı

SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde köprünün korkuluklarına çarpan kamyonet köprüde asılı kaldı. Yaralanan sürücü 47 yaşındaki Erol Parkın ön kısmı havada kalan kamyonetten kurtarılarak tedavi altına alındı.

  • DHA
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Kaza gece saatlerinde, Sapanca Kurtköy köprüsü üzerinde meydana geldi. Kocaeli yönüne giden Erol Parkın yönetimindeki 41 SH 357 plakalı kamyonet köprünün korkuluklarına çarptı. Korkuluk demirlerinin saplandığı kamyonet köprüde asılı kaldı. Kazayı görenler itfaiye ve 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi ön kısmı havada bulunan kamyoneti halatlarla bağlarker, mahsur kalan Erol Parkın'ı kurtardı. 112 Acil ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erol Parkın tedavi altına alındı.
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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