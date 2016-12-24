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Kamyonun çarptýðý 17 yaþýndaki öldü

Sakarya’nýn Pamukova ilçesine Muþ’tan çalýþmaya gelen 17 yaþýndaki genç, kamyon çarpmasý sonucu hayatýný kaybetti. Kamyon sürücüsü ise gözaltýna alýndý.

  • ÝHA
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Edinilen bilgilere göre, 3 gün önce Muþ’tan Sakarya’nýn Pamukova ilçesi Balcý Mahallesinde bulunan bir vagon fabrikasýnda çalýþmak üzere gelen 17 yaþýndaki Oðuzhan Tosun, beraber çalýþtýðý amcasýnýn oðlu K.T. ile çalýþtýðý fabrikadan gece saatlerinde çýktý. Ýkametine gitmeden alýþ veriþ yapmak isteyen Oðuzhan Tosun'a arkadan gelen kamyon çarptý. Kamyonun çapmasý sonrasý 50 metre sürüklenen Oðuzhan Tosun olay yerinde hayatýný kaybederken, K.T. ise yara almadan kurtuldu. Kaza sonrasý kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtý. Kazayla ilgili soruþturma baþlatan jandarma ekipleri Tosun’a çarpan S.T. (46) idaresindeki kamyonun olduðunu belirledi. Kamyon sürücüsü 1 saat sonra Bilecik'te yakalanarak gözaltýna alýndý.
 
Kazayla ilgili soruþturmanýn sürdüðü belirtildi.

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