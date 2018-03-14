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Kandil, Afrin'den kaçan iki sözde komutanı infaz etti

Zeytin Dalı harekâtında Afrin şehir merkezinin kuşatılmasıyla terör örgütü PKK’nın Kandil’den bölgeye gönderdiği üst düzey yöneticilerinin, kuşatmadan hemen önce kenti terk ettikleri öne sürülüyor.

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TSK’nın, ÖSO ile yürüttüğü Zeytin Dalı harekâtında Afrin şehir merkezinin kuşatılması terör örgütü PYD/YPG/PKK’da çözülmeleri de beraberinde getirdi. Kandil’in harekât başlamadan önce Afrin’e gönderdiği üst düzey PKK’lı yöneticilerin Afrin’in kuşatılmaya başlamasıyla kenti terk ettikleri kaydedildi. İstihbarat birimlerinin, yerel kaynaklar ve yakalanan örgüt mensuplarının ifadelerinden elde ettiği bilgilerde, “Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticilerinin Afrin’i terk eden sivillerin arasına karışarak kentten ayrıldığı ancak geride kalanlara ise Afrin’i terk etmemeleri, direnmeleri talimatı verdikleri” belirtildi.
 
İKİ SÖZDE ‘KOMUTAN’ ÖLDÜRÜLDÜ
 
İddiaya göre, stratejik öneme sahip ve en büyük askeri kampın bulunduğu Kefer Cenne ile Şiran bölgesinin ‘komutanları’ A.Z. ve T.K., Mehmetçik karşısında direnemedi. Bölgesini terk eden iki elebaşını, Kandil’in talimatıyla askeri kanat sorumlusu olarak Afrin’e gönderilen Heval Baz sorguladı. Sorgulamaların ardından A.Z. ve T.K., Heval Baz’ın korumaları tarafından öldürüldü. 
 
(Hürriyet)

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