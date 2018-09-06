Sanat dünyasının ünlü isimleri ‘Sigaraya hayır’ demek için bir araya geldi. Can Yaman’dan Aslışah Alkoçlar’a, Deniz Baysal’dan Yusuf Güney’e çok sayıda tanınmış isim ‘Kansersiz Yaşam Senin Elinde’ adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında objektif karşısına geçti.

İKİ BİN KİŞİYE SAĞLIK KONTROLÜ

Çekilen fotoğraflarla hazırlanan sergi, 19 Eylül’de Zorlu Center’da açılacak. Akciğer kanserinin bir numaralı sebebi olan sigaraya ‘hayır’ demek için çok özel bir sosyal sorumluluk projesi hazırlandı. Liv Hospital, Bizce Yapım, Kızılay ve Sizin İçin Buradayız Platformu’nun işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Kansersiz Yaşam Senin Elinde’ adlı projeye çok sayıda ünlü isim de destek verdi. Sanat dünyasından Ayça Turan, Barış Yurtçu, Birand Tunca, Can Yaman, Deniz Baysal, Ekin Uzunlar, Görkem Sevindik, Sevcan Yaşar ve Yusuf Güney, cemiyet hayatından da Aslışah Alkoçlar, Mert Kamaz, Melis Özer, Naz Kamaşak, Nazlı Orman, Neşe Gönül, Yasmin Gülman ve Zeynep Kartal ‘Kansersiz Yaşam Senin Elinde’ projesinde gönüllü olarak yer aldı. Ünlü isimler, proje kapsamında objektif karşısına geçerek çok özel pozlar verdi. ‘Kansersiz Yaşam Senin Elinde’ projesi kapsamında ayrıca Liv Hospital tarafından akciğer kanserinde erken teşhis için 2 bin kişiye sağlık kontrolü yapılacak.