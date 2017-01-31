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Kar ambulansları hayat kurtarıyor

Rize’de yoğun kar yağışı dolayısı ile tüm köy ve mahalle yolları araç ulaşımına kapanınca, hastaların imdadına kar ambulansları yetişti.

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Rize’de yoğun kar yağışı dolayısı ile tüm köy ve mahalle yolları araç ulaşımına kapanınca, hastaların imdadına kar ambulansları yetişti. 

Rize’de iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Şehir merkezinde kar kalınlığı 40 cm’yi aştı. İç kesimlerde ise kar kalınlığı 1 metrenin üzerine çıktı. Neredeyse tüm köy ve mahalle yolları kapandı. Şehrin ana arterlerinde bile ulaşım güçlüklü sağlanıyor. Durum böyle olunca Rize’de yaralıların ve hastaların imdadına kar ambulansları yetişti. Rize Sağlık İl Müdürlüğü’ne kontrolünde ki kar ambulansları iki günde 50’ye yakın hastaya müdahale etti. Bazı operasyonlar ise hiçte kolay olmadı. Rize’nin Balsu Mahallesi’nde kalp rahatsızlığı geçiren 18 yaşındaki Dilara Suyabatmaz için hareket eden kar ambulansı kara saplandı. Kara saplanan ambulans UMKE aracının yardımı ile kurtarıldı. 

 

 

 

Üç saat süren mücadelenin ardından ulaşılan Suyabatmaz evinden alınarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Suyabatmaz’ın yakınları sağlık ekiplerine teşekkür etti.

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