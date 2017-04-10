Kara propaganda G+FETÖ’den

CUMHURİYET gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik hazırlanan iddianame, terör örgütü FETÖ’nün Türkiye ve Avrupa’daki medya yapılanmasını da ortaya çıkardı. Cumhuriyet çalışanlarının üst düzey FETÖ yöneticileriyle irtibatlı oldukları ve örgütün G+(europe) adlı PR şirketi üzerinden tüm Avrupa kamuoyunu Türkiye aleyhine yönlendirmeye çalıştığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Başsavcıvekili Mehmet Akif Ekinci ile savcı Yasemin Baba’nın hazırladığı ‘Cumhuriyet iddianamesinde’, şüphelilerin uluslararası terör örgütlerine nasıl hizmet ettiği ve şüphelilerin yapmış olduğu eylemlerin uluslararası hukukta da suç olduğu örnekleriyle anlatıldı.

ÜST DÜZEY FETÖ’CÜLER

İddianamenin, “Şüphelilerin Haklarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Dolayısıyla Soruşturma Bulunan Şahıslarla İrtibatlarını Gösterir Analiz Raporu” adlı bölümde, Cumhuriyet yazarı Aydın Engin’in FETÖ/PDY İsrail imamı Harun Tokak ile irtibatlı olduğu, Orhan Erinç’in, örgütün medya yapılanması sorumlularından Halit Esendir ile irtibatlı olduğu, Cumhuriyet Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın firari örgüt üyesi Önder Aytaç ve Ekrem Dumanlı ile irtibatlı olduğu belirlendi. Cumhuriyet Gazetesinin Washington Temsilciliğini yapan İlhan Tanır’ın aynı zamanda FETÖ’nün ‘haberdar’ isimli internet sitesinin de temsilciliğini yapmasına da dikkat çekildi.

Küresel PR şirketi

FETÖ’nün kendisinden olmayanları itibarsızlaştırma, tasfiye etme, suçlu göstermeye yönelik haberlerle toplumun algısının şekillendirildiğinin hatırlatıldığı iddianamede, “Örgütün, Türkiye’yi Avrupa ülkeleri nazarında suçlu durumda gösterip Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye baskı uygulaması amacıyla, Belçika/Brüksel’de faaliyet gösteren, Paris ve Londra’da ofisi ve 20 Avrupa ülkesinde temsilcilikleri bulunan, ‘AB, ulusal politikalar ve medya alanında siyasi danışmanlık, kriz yönetimi, siyasi gelişmeler, AB eğitim programları, uzlaşı, siyasi analizler, medya ilişkileri, medya stratejisi ve medya eğitim” konularında hizmet veren “G + (europe)” isimli etkili danışmanlık/lobi şirketi ile 2014 yılı içerisinde anlaşma yaptığı tespit edilmiştir” denildi.