Karabük Valiliği'nden 'Kuzey Afrika Sıcağı' uyarısı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son analiz ve tahminlere göre, 28 Haziran- 03 Temmuz 2017 tarihleri arasında halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yeni sıcak hava dalgasının etkisiyle ülke genelinde hissedilir derecede artacağı, sıcaklığın mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkmasıyla bazı il ve ilçelerde "uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerleri" görüleceği belirtildi.

Sıcaklıkların Karabük’te 40, Bartın’da 35, Bolu’da 36, Düzce’de 38 ve Zonguldak’ta 32 dereceye ulaşması beklendiğinin anlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: