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Karabük'te kaçak sigara operasyonunda 41 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi

Karabük'te, yasa dışı sigara ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonda, 41 bin 600 içi doldurulmuş makaron ve 75 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı sigara ticaretinin önlenmesi, bu suçtan elde edilen gelirlerin terör ve organize suç örgütlerine aktarılmasının önlenmesi amacıyla, tütün ve tütün mamülleri satan 29 işletmeye yönelik "Duman" operasyonu düzenledi.

Operasyonda 41 bin 600 içi doldurulmuş makaron ve 75 kilogram kaçak kıyılmış tütün ile 25 nargile tütünü ve 3 tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Şüpheli K.O'nun gözaltına alındığı operasyonda, bazı işletmelere idari para cezası kesildi.

 

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