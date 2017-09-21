Karabük'teki orman yangını

Karabük'te çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Bölgeye, Zonguldak, Bolu, Çankırı, Ankara, Kastamonu ve Bartın illerinden takviye ekipleri sevk edildi. Ekipler, arazinin dik olması ve havanın kararması nedeniyle yangına karadan güçlükle müdahale ediyor.

Yangın alanı, Anadolu Ajansı ekipleri tarafından drone ile havadan görüntülendi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının ormanın içinden geçen tren yolundan çıkmış olabileceğini söyledi.

Yangının raylarda meydana gelen sürtünmeden çıktığını tahmin ettiklerine vurgu yapan Beşel, "Her noktada yangını tutmaya çalışıyoruz. Çevre illerimizden gelen arazözlerimiz ve çalışanlarımız var. Helikopterimiz sabah gün ışığıyla birlikte havadan müdahalesine devam edecek. Şu anda ne kadar bir alanın yandığını söylemek için erken. Bakmayın bu kadar geniş göründüğüne. İçinde yanmayan alan var. O daha sonra tespit edilir. İnşallah insan zaiyatı olmaz. Çünkü çalışanlarımız var. Dumandan zehirleniriz diye endişemiz var. Ters rüzgar istikametine dikkat etmek önemli. Bu yangını söndürdükten sonra soğutma çalışmaları sürecek. Her köke müdahale edeceğiz." diye konuştu.

Olay

Dün akşam saatlerinde Pirinçlik mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve yangın söndürme helikopteri sevk edilmişti. Yangını söndürme çalışmalarına destek veren helikopter ise havanın kararmasının ardından geri dönmüştü.