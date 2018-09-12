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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı

Safranbolu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı. Örgüte ait okullarda öğretmenlik yaptığı sırada meslekten ihraç edilen kişinin, ByLock kullanıcısı olduğu da belirlenmişti.

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, FETÖ/PDY'nin Safranbolu kent merkezinde bulunan "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde sahte kimlikle yakalanan eski öğretmen M.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Karabük Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün FETÖ/PDY'nin Safranbolu kent merkezinde bulunan "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine operasyon düzenlemiş, operasyonda, Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan eski öğretmen M.K. gözaltına alınmıştı. 
 
Örgüte ait okullarda öğretmenlik yaptığı sırada meslekten ihraç edilen şüphelinin, ByLock kullanıcısı olduğu da belirlenmişti.

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