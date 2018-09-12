Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı Safranbolu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı. Örgüte ait okullarda öğretmenlik yaptığı sırada meslekten ihraç edilen kişinin, ByLock kullanıcısı olduğu da belirlenmişti.