Karayolu taşımacılığında yeni dönem

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile belge düzenlemede bürokrasiyi azaltacak ve e-devlet kullanımını artıracak yöntemler geliştirdiklerini bildirdi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ndeki değişiklikleri değerlendirdi.

Bakanlığa iletilen sorunlar, mevzuatta yaşanan tereddütler ve mahkeme kararları esas alınarak mevzuatta birçok düzenleme yapıldığını belirten Arslan, vatandaşın belge alma şartlarının hafifletilmesi, belge ücretlerinin yüzde 50'ye yakın düşürülmesi gibi değişikliklere gidildiğini söyledi.

Yetki belgesi yenileme sırasında ödenecek taşıt kartı ücretinin 98 liradan 60 liraya düşürüldüğüne işaret eden Arslan, K1 yetki belgeleri için istenen şartların hafifletilerek belge ücretlerinin düşürülmesi ve belgelerin iptal edilmesine ilişkin şartların azaltılarak, firmaların bu yöndeki mağduriyetlerinin önüne geçilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Arslan, daha önce belge alanlardan belgeleri iptal edilen veya yenileme hakkını kaybeden firmalara, yüzde 50 indirimli yeniden belge alma imkanı sağlandığını vurgulayarak, "Asgari kapasiteyi sağlayanların veya ilave edilecek taşıtlar için muayenesi bulunanların yaş şartlarının azaltılması/kaldırılması sağlanacak." dedi.

"Mirasçılara ücret iadesi yapılabilecek"

Kurallara uyulması halinde yetki belgesi sahiplerinin ödüllendirilmesi mekanizmasının ilk kez getirildiğine dikkati çeken Arslan, gerçek kişilerin ölümü halinde, mirasçılarına ücret iadesinin yapılabileceğini söyledi.

Panelvan cinsi taşıtların kapsam dışı bırakıldığını anlatan Arslan, elektronik tebligata ilişkin düzenleme yapılarak, tüm tüzel kişiliklere kayıtlı elektronik posta (KEP) zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Arslan, söz konusu yönetmelikle taşımacı olarak değerlendirilen bir kısım firmaların lojistik faaliyetinde bulunması için teşvik edilmelerine dair hükümlerin getirildiğini vurgulayarak, belge düzenlemede, bürokrasiyi azaltacak ve e-Devlet kullanımını artıracak yöntemlerin geliştirildiğini dile getirdi.

Taşıt ve acentelik sözleşmelerinin artık e-Devlet üzerinden yapılabileceğine işaret eden Arslan, "İbrazı zorunlu olan bir kısım belgenin, vatandaşın yeniden noter onayı için para verilmesinin önlenmesini teminen aslı görülerek iade edilebilmesi sağlandı." diye konuştu.

Arslan, yolcu taşımacılığında, engelli vatandaşların daha ucuza seyahat etmelerini sağlayacak düzenlemelerin de yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yüzde 30'luk mevcut indirimi koruyarak, 20 koltuğa kadar olan otobüslerde 1, 20 koltuktan fazla koltuğa sahip olanlarda en fazla 2 engelli yolcumuza indirim oranını yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkardık."

"Güvenli sürüş eğitimi getirildi"

Kargo taşımacılığında güvenlik esaslı tedbirle kargo alımı ve tesliminde kontrol mekanizmasının getirildiğini belirten Arslan, tüketicilerin korunmasına ilişkin ilave tedbirlerin belirlendiğini bildirdi.

Arslan, trafik güvenliğinin sağlanması görevi çerçevesinde, şoförlere yönelik ilave tedbirler kapsamında, yıllık güvenli sürüş eğitimi getirildiğini vurgulayarak, "Yetki belgesi sahipleri, çalıştırdıkları şoförlerin Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen özel mesleki yeterlilik kurslarından yılda en az 7 saat, yüzde 70'i pratik, yüzde 30'u teorik olmak üzere güvenli sürüş eğitimi almalarını sağlayacak." dedi.

Türkiye'deki yolcu, eşya ve kargoların anlık olarak takibine ilişkin U-ETDS Projesi geliştirildiğine dikkati çeken Arslan, "Söz konusu projede elektronik ve uzaktan denetim yapılabilmesi için yasal zemin oluşturuldu." değerlendirmesinde bulundu.