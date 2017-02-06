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Kardak kayalıklarında hareketli anlar

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak kayalıklarında Türk karasularını ihlal eden Yunan güçleri ile Türk sahil güvenlik ekipleri arasında yaşanan hareketli anlar görüntülendi.

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İki devletin sahil güvenlik güçleri arasında geçen hareketli dakikalar, telsiz konuşmalarına da yansıdı.

Bugün öğleden sonra Kardak kayalıkları arasından hızla gelen bir Yunan sahil güvenlik botunun, Türk karasularını ihlal ederek Çavuş Adası yakınlarına kadar geldiği görüldü.

Yaşanan ihlali gören Türk sahil güvenlik birimleri, "Burası Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı. Şu an Türk karasularındasınız. Burayı lütfen terk edin." anonsu ile Yunan botunu derhal Türk karasularını terk etmesi için uyardı.

Bu uyarılara rağmen ihlal ettiği sularda gezinmeyi sürdüren Yunan güçleri ile Türk sahil güvenlik ekipleri arasında yaklaşık 15 dakika hareketli anlar yaşandı.

Hareketlilik, Yunan sahil güvenlik güçlerinin bölgeden çıkarılmasıyla sona erdi.

Bodrum ilçesine 3,8 mil mesafedeki Kardak kayalıklarına yakın bölgede konumlanan Türk sahil güvenlik ekipleri, adanın arka tarafından dolaşarak periyodik şekilde devriye nöbetine devam ediyor.

TCSG-72 Nolu sahil güvenlik botu, sabah saatlerinden bu yana Kardak kayalıklarının arka kısımlarından geçerek Turgutreis-Gümüşlük arasında yarım saatlik aralıklarla dolaşıyor.

Sahil güvenlik ekiplerinin devriyesi sırasında bir Yunan sahil güvenlik botu da Kardak'ın arkasındaki kayalıkların bulunduğu alanda bekleyişini sürdürüyor.

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