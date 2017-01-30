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Bodrum Kardak'ta sessizlik hakim

Kardak Kayalıkları'na bugün saat 15.00 sıralarında, Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'ndan gelen bir savaş gemisi ile Kilimli (Kalimnos) Adası'ndan gelen iki sahil güvenlik botu bölgede tekrar hareketlilik yaşanmasına neden oldu.

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Bunun üzerine bölgedeki iki Türk sahil güvenlik botuna Yunan botlarının gelmesinden 15 dakika kadar sonra 'P 1208' bordo numaralı 'Kaş' adlı karakol botu ile Yalıkavak ve Turgutreis limanlarında konuşlu bulunan sahil güvenlik botları da desteğe geldi. Bölgedeki Türk sahil güvenlik botu sayısı 5'e yükseldi. Yunan sahil güvenlik botlarından birinin güneydeki Kardak Kayalığı'na yaklaşıp, Türk karasularına girmesi üzerine bölgede gerginlik arttı. Türk botlarından ikisi Yunan botunu Türk karasularından çıkartıp, Kardak Kayalıkları'ndan uzaklaştırdı. Yunan botlarının kendi sularına çekilmesi ile gerginlik sona erdi.  

 

 

 

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