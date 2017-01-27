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Kargo kolisinden 12 adet tüfek çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir kargo kolisinin içinden 12 adet tüfek ele geçirildi.

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Edinilen bilgilere göre, Konya’dan Çorlu’ya gönderilecek olan bir kargo kolisinde çok sayıda av tüfeği bulunduğu bilgisini alan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek ilçeye gönderilen kargo kolisine el koydu. Kolisinde 12 adet değişik markalarda otomatik av tüfeği ele geçiren polis ekipleri tüfeklere el koyarak inceleme başlattı.

Tüfeklerin Çorlu’ya Konya’dan gönderildiğini belirleyen polis ekipleri tüfekleri gönderen firma hakkında da suç duyurusunda bulunarak soruşturma başlattı.

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