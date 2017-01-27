Kargo kolisinden 12 adet tüfek çıktı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir kargo kolisinin içinden 12 adet tüfek ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Konya’dan Çorlu’ya gönderilecek olan bir kargo kolisinde çok sayıda av tüfeği bulunduğu bilgisini alan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek ilçeye gönderilen kargo kolisine el koydu. Kolisinde 12 adet değişik markalarda otomatik av tüfeği ele geçiren polis ekipleri tüfeklere el koyarak inceleme başlattı.
Tüfeklerin Çorlu’ya Konya’dan gönderildiğini belirleyen polis ekipleri tüfekleri gönderen firma hakkında da suç duyurusunda bulunarak soruşturma başlattı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.