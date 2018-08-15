Kars'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi

Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "14 Ağustos 2018 günü güvenlik güçlerimizce ilimiz Kağızman ilçesi Çemçe kırsalı Hisli Mağara Bölgesi'nde yapılan iç güvenlik operasyonları neticesinde 2 bölücü terör örgüt mensubu, İnsansız Hava Aracı (İHA) takibi sonucu etkisiz hale getirilmişti. Güvenlik güçlerimizce bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde bölücü terör örgüt mensubuyla sıcak temas sağlanmış ve 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir” denildi. Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde sığınaklarda ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edilmiştir. Terörle mücadelemiz vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında son BTÖ mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir.”