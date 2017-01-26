Hastanede ateþ açan kiþi gözaltýna alýndý
Kartal Dr. Lütfi Kýrdar Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi baþhekimlik binasýnýn içinde duvarlara silahla ateþ açan kiþi gözaltýna alýndý.
- AA
Hastanenin baþhekimlik binasýna gelen F.E, baðýrarak silahla binanýn duvarlarýna doðru ateþ açtý.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri þüpheliyi gözaltýna aldý.
Ölen ya da yaralananýn olmadýðý olayda, baþhekimlik binasýnýn duvarlarýna 16 mermi isabet ettiði belirlendi.
Gözaltýna alýnan þüpheli F.E'nin polis ekiplerince hastaneden çýkarýldýðý sýrada "Alaattin Çakýcý'ya yanlýþ yapýlmaz." þeklinde baðýrdýðý duyuldu.
Bu arada, hastanedeki güvenlik görevlileri görüntü almaya çalýþan basýn mensuplarýný müdahale etti.
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