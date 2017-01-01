Kartal'da şüpheli otomobil polisi alarma geçirdi
Kartal'da terk edilmiş haldeki araç polisi alarma geçirdi.
- DHA
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, Kartal Kadıköy istikameti yan yolu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanları olay yerine gelerek araçta inceleme başlattı.
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