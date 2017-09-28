"Kaset" komplosunun fotoğrafları iddianamede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internetten yayımlanmasıyla ilgili hazırlanan iddianamede, kayıt cihazlarının saklandığı yerlere ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 şüpheli hakkında 8 ayrı suçtan hazırlanan iddianamede, 12 ayrı adrese, ses ve görüntü alabilen cihazların şüphelilerce nasıl yerleştirildiği ayrıntılarıyla anlatıldı.

Bu kapsamda, söz konusu ev ve iş yerlerinde kullanılan kayıt cihazlarının yerleştirildiği yerlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

İnternetteki görüntülerle soruşturma kapsamından daha sonra polisler tarafından aynı açıdan çekilen görüntülerin kıyaslamasının yapıldığı iddianamede, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen şüpheliler ifadelerinde bu cihazların fotoğraflardaki gibi yerleştirildiğini beyan etti.

İddianamede, kayıt cihazlarının yerleştirildiği ev ve iş yerlerine şüpheli polislerce usülsüz bir şekilde girildiği belirtildi.