Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kaş'ta 25 hektar kızılçam ormanı yandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangınında 25 hektar kızılçam ormanı yandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaş ilçesi Karadağ Mahallesi Arpaderesi mevkiinde, kızılçam ormanıyla kaplı alanda dün öğleden sonra yangın çıktı. 7 yangın söndürme helikopteri, 3 amfibik uçak, 16 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 iş makinesi, 8 su ikmal arazözü, 2 TIR, 10 kamyonet ve 104 işçiyle müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle ormanın iç kesimlerine yayılan yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.
 
Gece boyunca bölgede soğutma yapan ekipler, halen çalışmalarını sürdürüyor. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 25 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi. Yangında kasıt ihtimali üzerinde duran jandarma inceleme başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Köpek yüzünden 2 kişiyi öldürdü...Dehşet anları kamerada

Köpek yüzünden 2 kişiyi öldürdü...Dehşet anları kamerada

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Bunları sadece Rusya'da görebilirsiniz

Bunları sadece Rusya'da görebilirsiniz

Hurda Otomobiller Yarıştı

Hurda Otomobiller Yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA