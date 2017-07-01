Katar'a 600 asker gönderilecek

Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı abluka sürerken, Ankara dün Katar'dan önemli bir misafiri ağırladı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile biraraya geldi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre görüşmede, Katar'a yönelik ambargo ve iki ülke askeri işbirliğinin geliştirilmesi üzerinde duruldu. İkili, şubat ayında da yüz yüze görüşmüşlerdi. Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin açıkladığı 13 maddelik talepler listesinde ise Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılması da yer alıyor.

Ankara ile Doha yönetimleri, ikili askeri işbirliği faaliyetlerinden vazgeçmeyi kesinlikle düşünmüyor. Türkiye ile Katar arasında imzalanan askeri işbirliği anlaşmaları çerçevesinde, başkent Doha'da Türkiye-Katar Taktik Tümen Karargâhı kurulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Katar'da görev yapan Türk askeri sayısının kısa sürede 600'e çıkarılması planlanıyor.

Geçen hafta Katar'a 5 zırhlı araç ile 23 Türk askeri daha gönderilmişti.

EĞİTİM DESTEĞİ

Doha'da kuruluş çalışmaları devam eden Türkiye-Katar Taktik Tümen Karargâhı'nda Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurları görev yapacak. Jandarma Genel Komutanlığı da Katar kolluk güçlerine hem Türkiye'de hem de mobil eğitim timleri vasıtasıyla kendi ülkelerinde organize suçla ve kaçakçılıkla mücadele gibi eğitimler verecek.