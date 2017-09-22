Katledilen Suriyeli anne-kız ve Barakat ailesinin yaşadığı korkunç cinayetler

İstanbul Üsküdar'da dün akşam saatlerinde 60 yaşındaki Suriyeli gazeteci aktivist anne Orouba Barakat ile 22 yaşındaki kızı Halla Barakat evlerinde canice katledilmiş bir halde ölü bulundu.

Aileyi tanıyanlar katledilen anne ve kızın bir süre önce Suriye rejimi tarafından tehdit edildiğini belirtiyor.

22 yaşındaki Halla Barakat, Huffington Post Arabi'de editör olarak çalışıyordu.

Acı detay: Yeğenleri de ABD'de katledilmişti

Yeni Şafak'ın haberine göre korkunç cinayeti duyuran kişi ise, Shaaza Barakat. Shaaza Barakat ismini, Şubat 2015'te ABD'de 3 Müslüman genç katledildiği zaman duymuştuk. Mavi Marmara yolcularından olan Shaaza Barakat, dün gece katledilen Orouba Barakat'ın kız kardeşi ve ABD'de katledilen Deah Shaddy Barakat'ın teyzesi...

Deah Barakat, eşi Yusor Muhammed Ebu Salha ve eşinin kız kardeşi Razan Muhammed Ebu Salha, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde silahlı bir saldırı sonucu katledilmişti.

Mavi Marmara yolcularından Shaaza Barakat, 2015 yılında ABD'deki silahlı saldırıda yeğenini, İstanbul'daki vahşi cinayette de ablası ve yeğenini kaybetti.

Shaaza Barakat, ablası Orouba Barakat ve kızı Halla Barakat'ın acı haberini sosyal medya hesabından duygusal sözlerle duyurdu:

"Bıçaklamışlar... 40 seneden beri suçluları bulur, gazetelere manşet yapar, onları ifşa ederdi. Şimdi o ve kızı Halla'nın ismi manşetlerde... Bunu yapanlar, zulüm sizi nerede olursanız olun bulacak! Bu yaptığınız, Allah katında kaybolmayacak."

3 Müslüman genç, Deah Barakat, Yusor Muhammed Ebu Salha ve kız kardeşi Razan Muhammed Ebu Salha, 2015'te ABD'de düzenlenen silahlı saldırıda katledilmişlerdi.

ABD'deki cinayetin sorumlusu 46 yaşındaki Craig Stephen Hicks cinayetlerle ilgili olarak tutuklanmıştı. Sosyal medyada cinayetlerin ‘yakın mesafeden infaz’ tarzında işlendiği ve kurşunların gençlerin kafalarına isabet ettiği iddia edildi. Orta Kuzey Caroline bölge savcısı, bunun Müslümanları hedef alan bir saldırı olmadığını savunmuştu ancak aile, saldırının nefret suçu olduğunu ve araştırılması gerektiğini söylemişti.

Shaaza Barakat, Batı medyasının 3 Müslüman gencin 'otopark kavgası' sebebiyle öldürüldüğü iddialarını yalanlayarak üç genci öldüren Hicks'in İslam düşmanı olduğunu belirterek şunları söylemişti: "Katil komuşuları, yeğenim Deah'ın eşi Yusor'u her gördüğünde sırf başörtülü olduğu için ona küfrettiğini daha önceden biliyordum. Haberi ilk duyduğunda inanamadım. Deah öyle iyi, öyle tatlı bir çocuktu ki onun hiç kimse ile bir husumeti olmazdı. Şokunu hala atlatamadım. Fransa'da yaşanan saldırı sonrası dünya tepki için ayağa kalktı fakat ABD'de öldürülen Müslüman olduğu için dünya bu duruma sessiz kaldı."

Shaaza Barakat'ın oğlu 2014 yılında 19 yaşındayken Suriyeli mültecilere yardım için gittiği kamplarda vurularak şehit edilmişti.

Shaaza Barakat'ın oğlu 2014 yılında 19 yaşındayken şehit edilen oğlu

Yeni Şafak'ın haberine göre