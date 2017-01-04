Katliam emri 'Yusuf Hoca'dan

İstanbul’un en ünlü gece kulübü Reina’ya yılbaşı gecesi saldırı düzenleyerek 39 kişinin ölümüne 60 kişinin yaralanmasına neden olan teröristle ilgili detaylar netleşiyor. DEAŞ üyesi terörist eşi ve iki çocuğuyla birlikte 20 Kasım’da Türkiye’ye giriş yaptı. 22 Kasım’da ise Konya’ya gitti. Burada kendisini “Yusuf Hoca” kod adlı bir terör örgütü üyesi karşıladı. Bir hücre evine yerleştirdi.

İSTANBUL’A BİRLİKTE GELDİLER

15 Aralık’a kadar burada katliamın planları yapıldı. Eylem talimatını veren “Yusuf Hoca” kod adlı teröristle Reina katliamını gerçekleştiren saldırgan bir otobüse binerek İstanbul Zeytinburnu’na geldi. Burada saldırgan hücre evine yerleştirildi. Polis iki teröristin bilet alırken ki görüntülerine de ulaştı. Şimdi ikisi de her yerde aranıyor.

Telefonla hedef şaşırttı

Saldırının sonrasında bir taksiye binen terörist taksiciye “Aksaray’a gideceğim. Parayı da orada arkadaşım ödeyecek” diyerek telefonunu istemiş. Taksicinin telefonundan bir numara arayan terörist “ulaşamadım” diyerek araçtan inmiş. Bu numaranın peşine düşen polis, hattın üç gündür kullanılmadığını, teröristin bunu hedef şaşırtmak için yaptığını belirledi.

İzli mermi kullanmış

Saldırganın ne kadar profesyonel olduğunu gösteren bir ayrıntı daha tespit edildi. Terörist, ateş etmeye hiç aralık vermemek için şarjördeki son iki merminin önüne izle mermi koymuş. Böylece mermiler tükenmeden şarjör değiştirmiş.

Yalnız Kurt timinden

Reina saldırganının, DEAŞ'ın Orlando ve Nice'deki saldırılarında olduğu gibi "yalnız kurt" timinden olduğu belirlendi. DEAŞ terör örgütünün "yalnız kurt" timine İstanbul'u hedef gösteren iki fotoğrafı da sosyal medya

üzerinden yayımladığı öğrenildi.

Taksi parası lokantadan

Katliamın ardından Zeytinburnu’na geri dönen saldırgan taksi parasını bir Uygur restoranının çalışanlarından aldı. Soruşturmada 7 Uygur gözaltına alındı.

DEAŞ militanı saldırganın olay sonrası üzerindeki kıyafetleri ve montunu çıkararak Reina'dan tahliye olan ilk grup arasında dışarıya çıktığı ve bir taksiye binerek uzaklaştığı belirlendi. Son derece serinkanlı ve profesyonelce hareket eden saldırganın, bindiği ilk taksi şoförü tarafından parasının olmadığı gerekçesiyle indirilmesinin ardından başka bir taksiye binerek yeniden Zeytinburnu'na geldiği belirlendi.

UYGURLARDAN YARDIM İSTEDİ

Taksi parasını saldırı sonrasında Reina'da bıraktığı montunun cebinde unutan saldırganın, Zeytinburnu 63/5 sokakta kaldığı evin bir arka sokağı olan Şuayip Seferoğlu Sokak üzerinde bulunan bir Uygur lokantasının kapısını çaldığı, lokanta içerisinde uyuyan bazı çalışanları uyandırarak onlardan aldığı para ile taksi şoförünün ücretini ödediği belirlendi. Bu gelişmenin ardından İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uygur restoranında çalışarak aynı yerde barınan Doğu Türkistan uyruklu 7 Uygur'u gözaltına aldı.

Katliamın ardından gece kulübü Reina'nın havadan çekilen fotoğrafı. Saldırgan, kıyafetlerini çıkarıp kaçarken parasını da olay yerinde unuttu.

DEAŞ üyesi olduğunu bilmiyordum

Teröristin Konya’da gözaltına alınan eşinin ifadesinde, “Saldırıyı televizyondan öğrendim. DEAŞ üyesi olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenildi.

AİLE SÜSÜ OLUŞTURDU

Saldırının ardından teröristin Konya’daki eşi gözaltına alındı. Kadının ifadesinde, “Saldırıyı televizyondan öğrendim. Değil DEAŞ üyesi eşimin sempatizan bile olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenildi. Suriye'den geçen kasım ayında aile görünümü verip dikkat çekmemek için eşi ve 2 çocuğuyla Konya'ya geldiği belirtilen teröristin bu kentte ilişki kurduğu kişiler de belirlendi. Teröristin Bosna Hersek Mahallesi'nde stüdyo tipi evlerde kalan yabancı uyruklu 3 aileyle temasa geçtiği saptandı.

EMLAKÇILAR ŞÜPHELİ

Teröristin ilişki kurduğu ailelerin kaldığı Selçuk Üniversitesi yanınındaki bu mahalledeki 3 eve baskın yapan polis kimseyi bulamadı. Yabancı uyruklu ailelerin Reina saldırısından hemen sonra evleri terk ettikleri bilgisine ulaşılırken, evleri kiralayan 2 emlakçı da gözaltına alındı. Kimlikleri açıklanmayan emlakçılar ilk sorgularında yabancı uyruklu bazı ailelerin ev bulmasına aracılık ettiklerini, ancak Reina baskınını yapan teröriste ve ailesine ev vermediklerini söyledi.

Havalimanında 2 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Reina’daki terör saldırısıyla ilişkili olabilecekleri şüphesiyle Atatürk Havalimanı'nda 2 kişiyi gözaltına aldı.

Arama noktasında durdurulan şüphelilerin üzerini arayan polis ayrıca pasaportlarını ve üzerindeki belgeleri de kontrol etti. İki kişinin cep telefonları ve valizleri de detaylı aramadan geçirildi. Yaklaşık bir saat polis noktasında bekletilen Türki Cumhuriyeti vatandaşı iki şüphelinin üzerlerindeki paralara da el konularak tutanakla zapta geçirildi. Şüpheli İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Korkmuyoruz!

Alçak saldırıyı lanetlemek ve teröre kurban gidenleri anmak için Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği, Reina’nın önüne yürüdü, ‘korkmuyoruz’ mesajı verdi. Belediye başkanları, dernek temsilcileri ve vatandaşlar saldırı noktasına çiçek bırakıp dua etti.

Yılbaşı gecesi DEAŞ’ın düzenlediği alçak terör saldırısının ardından, Reina’da hayatını kaybedenleri anmak ve terörü lanetlemek için Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) yürüyüş düzenledi. Kuruçeşme Cemiz Topuzlu parkında toplanan grup, Reina'nın önüne yürüdü. Gruba, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve TURYİD Başkanı Kaya Demirer ile birçok eğlence mekanı sahibi ve çalışanları da katıldı. Reina'nın işletmecisi Mehmet Koçarslan da grupta yer aldı.

Eşlerimizle ilk biz geleceğiz

Grup ellerinde “Yılmayacağız, yarınlar için" yazılı bir pankart taşıdı. sessiz bir şekilde Reina'nın önüne yürüdü. TURYİD Başkanı Kaya Demirer yaptığı açıklamada “Korkmuyoruz, korku tutsaklıktır. Biz ümit vermeye geldik. Biz ezelden beri hür yaşadık, hür yaşayacağız. Reina gerekli izinlerini aldığı zaman, ilk bizler eşimizle, dostumuzla Reina'da olacağız dedi.

Bu terör ateşinde kül olacaksınız

Reina'ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için AK Parti İstanbul İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanları yürüyüş düzenledi. Gece kulübü önünde açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci şunları kaydetti: Farklı düşüncelerimiz, siyasi görüşlerimiz, inançlarımız olabilir. Bu milleti kutuplaştırmak isteyen, kutuplar üzerinden kendilerine siyasi emel elde etmeye çalışanlara sesleniyoruz, bu mesele siyasi bir mesele değildir.

Her zaman el ele

Mesele vatan, millet meselesidir. Terörün ağababalarına, "Bakın biz İstanbul'un yöneticileri olarak belediye başkanlarımızla ve bütün bir ekip olarak buradayız. Siz yakmış olduğunuz bu terör ateşinde, bu cehennem ateşinde yanıp, kül olacaksınız" diyoruz. (Akşam)