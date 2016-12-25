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Kaybolan avcı 335 gündür bulunamıyor

Bartın’da 335 gün önce ırmakta kaybolan avcıyı arama çalışmaları bugün de devam etti.

  • İHA
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Bartın’da 20 Ocak 2016 tarihinde Yanaz köyünde kuzeniyle birlikte ırmak kenarında avlanan Remzi Akardere (32), avladığı ördeğin peşinden giderken girdiği ırmakta kaybolmuştu. Zaman zaman ara verilen ve ailenin başvurusu üzerine dün yeniden başlatılan çalışmalarına Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Arama Kurtarma Taburu'nda (JÖAK) görevli 16 personel katılmıştı. Irmakta bot ile su altı ve su üstünde arama çalışmalarına bugün de devam edildi. 

Yapılan arama çalışmalarında kayıp Remzi Akardere bulunamadı.  

 

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