Kaybolduktan 43 gün sonra bulundu

Suşehri İlçesi’ne 16 kilometre uzaklıktaki 100 haneli Kekeç Köyü’nde oturan çiftçi evli 2 çocuk babası Murat Ünsal, 29 Temmuz’da hayvanlarını getirmek için gittiği Soğan Obası Yaylası’nda kayboldu. Ünsal, uzun süre eve dönmeyince telaşlanan ailesi güvenlik güçlerine durumu bildirerek yardım istedi.

43 gündür her yerde aranıyordu Görenler şoke oldu

Köye yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilen yayla güzergahında jandarma, arama kurtarma ekipleri ve köylüler tarafından yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Aradan geçen 43 güne rağmen Ünsal’ın izine rastlanmadı.

ERZİNCAN’DA ARAZİDE BULUNDU

Erzincan’ın İliç ilçesine bağlı Büyük Armutlu Köyü’nde, dün akşam saatlerinde bağa giden köylüler, kendilerini gören bir kişinin kaçtığını fark etti. Terörist sanılan kişi köy korucuları tarafından yakalanarak İliç İlçe Jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarma Komutanlığı’na götürülen kişinin 29 Temmuz’da Suşehri ilçesine bağlı Kekeç Köyü Soğan Obası Yaylası’nda kaybolan Murat Ünsal olduğu anlaşıldı.

43 gündür her yerde aranıyordu Görenler şoke oldu

DAĞDA MEYVE YİYEREK YAŞAMIŞ

İliç Jandarma Komutanlığı’nda ifade veren Ünsal kaybolduğu yaylada yolunu şaşırdığı, su yolunu takip ederek yürüdüğünü anlattı. Ünsal bu sürede dağdaki ağaçlardan ve çevre bağ- bağçelerden topladığı meyvelerle beslendiğini, bağa da üzüm yemek için girdiğini söyledi. Ünsal, köylüleri görünce kendisini hırsız sanacakları düşüncesiyle kaçtığını anlattı. Oğlunun bulunduğu bildirilen anne Vahide Ünsal ve yakınları, Erzincan’ın İliç İlçesi’ne giderek Murat Ünsal’ı teslim aldı.