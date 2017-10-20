Kaynak Holding'in eski yöneticilerine FETÖ operasyonu

Alınan bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin yönetici, çalışan ve ortakları ile ilgili olarak FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak ve yönetmek, terörizmin finansmanı, nitelikli dolandırıcılık, yardım toplama kanununa muhalefet suçlarına yönelik İstanbul merkezli; Ankara,İzmir,Bursa ve Eskişehir başta olmak üzere toplam 24 ilde 110 şüpheli hakkında ikinci dalga operasyonu başlatıldı.