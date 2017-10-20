Kaynak Holding'in eski yöneticilerine FETÖ operasyonu
Silahlı terör örgütü FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen ve KHK ile el konularak geçtiğimiz yıl kayyum atanan Kaynak Holding'e bağlı şirketlerin yöneticileri, ortakları ve çalışanlarına yönelik İstanbul merkezli 24 ilde '2. dalga' operasyonu başlatıldı.
- İHA
Alınan bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin yönetici, çalışan ve ortakları ile ilgili olarak FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak ve yönetmek, terörizmin finansmanı, nitelikli dolandırıcılık, yardım toplama kanununa muhalefet suçlarına yönelik İstanbul merkezli; Ankara,İzmir,Bursa ve Eskişehir başta olmak üzere toplam 24 ilde 110 şüpheli hakkında ikinci dalga operasyonu başlatıldı.
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