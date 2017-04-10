Kayseri'de 3 kişi Bylock'tan gözaltına alındı
Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 2'si avukat 3 kişi 'bylock' kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında örgütün iletişim programı olan 'bylock' kullandığı tespit edilen F.A. ile KHK ile kapatılan AHUDER üyesi avukat A.O.T. ve B.S.C. yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.
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