Kayseri'de yakalanan DEAŞ'ın infazcısı, Emniyet'te tercüman eşliğinde verdiği savunmasını inkar etti

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader A., Abdulrahman Y., Mohanad İbrahim Yaseen A., Mahmud Ş., Raad el B., Yusuf M., Şehab el B., ve tutuksuz sanıklar Sabir K., Mohammed İbrahim Yaseen Y. ve Mohammed K. ile avukatları hazır bulundu.

EMNİYET'TEKİ İFADELERİ REDDETTİ, KARDEŞİNİ ÖLDÜRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

2016 yılı içerisinde DEAŞ terör örgütünden aldığı emir ile örgüte muhalif öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman'ın kafasına silahla ateş ederek infaz eden ve bu infaz görüntülerinin de DEAŞ terör örgütü mensuplarınca propaganda amaçlı video paylaşım sitesinden yayınlanan Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader A. Emniyet'teki tercüman eşliğinde verdiği savunmasını inkar etti.

Abdulkhaleq Abdulqader A. görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığı, 76 yaşındaki ağabeyi olduğunu söyleyerek, DEAŞ'tan kaçarak Türkiye'ye geldiğini belirtti. Tutuklu sanık DEAŞ ile bütün bağlantılarına kestiğini ifade etti.

Diğer tutuklu sanıklar da üzerlerine suçlamaları reddederek tahliye ve beraatlarını talep etti.

5 TUTUKLU SANIK TAHLİYE OLDU

Mahkeme heyeti, verdiği ara kararda tutuklu sanıklardan Mahmud Ş., Şehab el B., Raad el B., Abdurrahman Y. ve Mohanad İbrahim Yaseen A.'nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Mayıs'a erteledi.