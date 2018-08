Kazanacağız

Türkiye 7’den 70’e ekonomik savaşa karşı el ele verdi. Türkücü İbrahim Tatlıses doların yükselişi ve Türkiye gündemi ile ilgili beğeni toplayan bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan’ın bayrağımızı yerden alıp göğsüne koyduğu bir videoyu paylaşan Tatlıses “Bayrağımızı göğsüne koyan, hiç bir zaman üstüne basmayan, diğerleri boş boş bakarken önce bayrağını düşünen bir adam var. Ne aç kalırız ne de açıkta kalırız. Burası Türkiye Cumhuriyeti herkes bunu böyle bilsin.” diyerek minnetini dile getirdi.

BAYRAĞINI DÜŞÜNEN BİR LİDERİMİZ VAR

Tatlıses “Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a güvenim ve inancım tamdır... Ekonomimizi alaşağı etmek isteyen, içeriden ve dışarıdan bize savaş açan düşmanlar, hainler yine galip gelemeyecekler. Bizim öyle bir liderimiz var ki; ülkemizin ne adını, ne de şehit kanıyla ıslanmış bayrağımızı ayaklar altına aldırtsın... Bayrağımızı göğsüne koyan, hiçbir zaman üstüne basmayan, diğerleri boş boş bakarken önce bayrağını düşünen bir adam var... Zor günler geçecek, bu ülke neler gördü... Ne ilk olacak, ne de son! Doların inip çıkmasıyla bu vatana, bu millete bir şey olmaz” sözleriyle birlik çağrısı yaptı.

OYUNU BİRLİKTE BOZACAĞIZ

İbrahim Tatlıses’in paylaşımı şu sözlerle devam etti: “Şimdi avuçlarını ovuşturanlar, yine avuçlarını yalayacaklar, hep beraber göreceğiz... Ne aç kalırız, ne de açıkta kalırız burası Türkiye Cumhuriyeti herkes bunu bilsin! Biz bunları yaşadık, dolarmış, avroymuş korkunuz bu mu? Döviz hep indi, hep çıktı... Birlik olursak her şeyin üstesinden geleceğiz, biz hiçbir zaman paranın esiri olan bir millet olmadık, bu da böyle biline...”

Şarkıcı Serkan Kaya da önceki gece sahne aldığı Bodrum’da doların yükselişi ile ilgili konuştu. Tıklım tıklım dolan sahnesinde yurt dışından gelen misafirlerine teşekkür eden Kaya “Tatil için onca zahmete katlanıp Türkiye’yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu ülke ekonomisine kazandırdığınız her bir dolar, her bir euro ve her bir sterlin ciddi bir katkı. Dış güçlerin oyununu hep birlikte bozacağız, şüpheniz olmasın. Hem de şarkılar, türküler söyleye söyleye…” sözleriyle misafirlerinden büyük alkış aldı.

Öte yandan ‘Payitaht Abdülhamid’ dizisinde Tahsin Paşa’yı canlandıran Bahadır Yenişehirlioğlu da “Daha önce Osmanlı’nın üzerinde oynanan oyunlar, şimdi Türkiye Cumhuriyeti üzerinde oynanıyor. Dün Osmanlı’yı parçalayanlar, bugün Anadolu’yu parçalamak istiyorlar ama Türkiye, eski Türkiye değil” diyerek ekonomik savaşın galibinin Türkiye olacağını vurguladı.