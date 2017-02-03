Kedisiyle umuda yolculuğa çıktı

Çeşme Körfezi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Çiftlik Mahallesi açıklarında bir şişme bot belirledi. Botu durduran ekipler, şişme botta ikisi engelli 62 sığınmacının olduğunu belirleyerek müdahale etti. Hayatlarını tehlikeye atarak umut yolculuğuna çıkan sığınmacılar, ekiplerce kurtarılarak Sahil Güvenlik botuna alındı. Sığınmacılar, TCSG 24 Sahil Güvenlik botuyla Çeşme iskelesine götürüldü. Sahil Güvenlik ekipleri, sığınmacıların küçük yaştaki çocuklarının bottan inmesine yardımcı oldu. Sığınmacıların arasında bulunan 1'i erkek, 1'i kadın iki engelli sığınmacı, Sahil Güvenliğin şişme botuyla Çeşme iskelesine getirilerek Sahil Güvenlik ekiplerinin de yardımıyla iskeleye çıkarıldı.

Kedi ilgi odağı oldu

3'ü Kongo, 1'i Tunus, 58'i de Suriye uyruklu olan sığınmacıların arasında çok sayıda kadın ve çocuğun da olduğu gözlenirken, Suriyeli Tarık Kamci'nin, özel çantası içinde taşıdığı Samba adlı İran kedisi işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen sığınmacıların ilgisiyle karşılaştı. Suriyeli Kamci, özel çantasından çıkardığı Samba'yı kucağında sevip okşarken, diğer sığınmacılar da kediye sevgilerini gösterdi. Sığınmacılar, daha sonra Çeşme İskelesindeki çadıra alındı. Göçmenlere Uluslararası Göç Örgütü temsilceleri tarafından yiyecek ve içecek dağıtılırken, kişilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.