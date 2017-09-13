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Kemal Kılıçdaroğlu şehit cenazesine gönderdiği çelenkleri çöpe atan şehit ailesine dava açtı

Samsun’da Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın’nın cenazesine gönderilen CHP çelenkleri, şehit yakınları tarafından istenmemiş ve boş bir bahçeye atılmıştı. Şehit yakınları “HDP ile işbirliği yapanların çelengini istemiyoruz' diyerek tepki gösterirken cenazeye katılan vatandaşlarda şehit yakınlarına alkışlarla destek vermişti. Olanları hazmedemeyen Kemal Kılıçdaroğlu şehit yakınlarına dava açtı.

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Geçtiğimiz aylarda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın’nın Çarşamba ilçesindeki Rıdvan Paşa Camii’nde kılınacak olan cenaze namazı öncesinde, şehit yakınları olduğu iddia edilen kişilerce, CHP çelengini cami avlusundan çıkartılarak boş bir bahçeye atılmıştı.  

 

 

 

Çelengi çıkartırken şehit yakınları “HDP ile işbirliği yapanların çelengini istemiyoruz" diyerek tepki gösterirken, çevredeki vatandaşlar da alkışlarla onlara destek vermişlerdi.

Kaynak: GÜNEŞ

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