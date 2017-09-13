Kemal Kılıçdaroğlu şehit cenazesine gönderdiği çelenkleri çöpe atan şehit ailesine dava açtı Samsun’da Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın’nın cenazesine gönderilen CHP çelenkleri, şehit yakınları tarafından istenmemiş ve boş bir bahçeye atılmıştı. Şehit yakınları “HDP ile işbirliği yapanların çelengini istemiyoruz' diyerek tepki gösterirken cenazeye katılan vatandaşlarda şehit yakınlarına alkışlarla destek vermişti. Olanları hazmedemeyen Kemal Kılıçdaroğlu şehit yakınlarına dava açtı.