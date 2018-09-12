Tamir için evden çıkıp kendini Genelkurmayda bulmuş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde esasa ilişkin savunma yapan sanık eski astsubay Talha Atlanel,darbe girişiminden önce Özel Kuvvetler Komutanlığında bilgi sistem astsubayı olarak görev yaptığı söyledi.

Atlanel, 15 Temmuz'da binbaşı Abdurrahim Aksoy'un kendisini arayıp, arızalanan bilgisayarının tamiri için çağırdığını, bunun üzerine evinden ayrılıp saat 20.20'de Aksoy ile buluştuklarını beyan etti.

Aksoy'un Genelkurmaya uğraması gerektiğini söylemesi üzerine Aksoy ile saat 21.00'de Genelkurmaya girdiklerini söyleyen Atlanel, burada silahlı ve teçhizatlı ÖKK personelini gördüğünü, silah sesleri üzerine dışarının güvenli olmadığını düşünerek Genelkurmay karargahında beklemeye başladığını öne sürdü.

Bilgisayar tamiri için evden çıktığını, gelişen olaylar nedeniyle Genelkurmaya gittiğini iddia eden Atlanel, savunmasına şöyle devam etti:

"Komuta katında ilk gördüğüm kişi Levent Türkkan'dı. Misafir odasına geçmemizi söyledi. Misafir odasında kapılar kapalı şekilde bekledim. Misafir odasında astsubay Murat Bingül de vardı. Saat 02.00'ye kadar Murat Bingül ve bazı özel kuvvet personeli ile bekledik."

Karargahtaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde silahlı olduğu belirtilen sanık Atlanel, o gece kimseye karşı silah kullanmadığını, hiçbir suç işlemediğini savundu.

Atlanel, hakkındaki FETÖ üyesi olduğuna ve örgüt evlerinde kaldığına dair tanık beyanlarını da reddetti.