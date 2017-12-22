Kendisini Elazığ Valisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan sahte vali yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da bir iş yeri sahibini arayan ve telefonda kendisini vali olarak tanıtan şahıs, yardım kampanyası kapsamında 14 bin TL istedi. Şüphelenen iş yeri sahibi durumu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Polisin yaptığı çalışmada şüphelinin dolandırıcı olduğu belirlenerek düzenlenen operasyonla Çorum'da yakalandı.

Yakalanan şüphelinin daha öncede iki ayrı ilde kendisini vali olarak tanıtıp, tekerlekli sandalye almak için yardım kampanyası adı altında 27 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı.

Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.