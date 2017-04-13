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KHK ile ihraç edilen polisler ByLock'cu çıktı

Bursa'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar kapsamında dün gözaltına alınan 2'si polis 6 kişi adliyeye sevk edildi. 2 polisin KHK ile meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) terör örgütüne yönelik Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında 2'si KHK ile meslekten ihraç edilen polis olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonlarda 6 kişinin örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Emniyette sorguları tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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