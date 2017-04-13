KHK ile ihraç edilen polisler ByLock'cu çıktı

İçişleri Bakanlığı 4 yabancı vakfa kilit vurdu

Faaliyetlerine son verilen vakıflar arasında ABD merkezli Mercy Corps da var. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, bu kuruluşa yeniden izin verilmesi için Türk hükümeti nezdinde lobi çalışması yürüttüğü öğrenildi. Hürriyet’e bilgi veren bir yetkili, Mercy Corps’un çalışma izninin ‘milli güvenlik’ gerekçesiyle iptal edildiğini, diğer üç kuruluşun izinlerinin de yenilenmediğini belirtti.