KHK ile Yargıtaydan ihraç edilen 52 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı
Yargıtay'dan ihraç edilen 52 kişiye yakalama kararı Yargıtay'dan ihraç edilen 52 kişiye yakalama kararı OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile Yargıtaydan ihraç edilenlerden, FETÖ/PDY şüphelisi 52 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Şüphelilerden 26'sı Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
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