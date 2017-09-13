KHK'lar ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 79 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca KHK'lar ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 30 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
- İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve KHK'lar ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ByLock kullanıcısı FETÖ/PDY üyelerine yönelik soruşturmalar kapsamında KHK'lar ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde başlayan operasyonlarda şu ana kadar 30 kişi gözaltına alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.