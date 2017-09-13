Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve KHK'lar ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ByLock kullanıcısı FETÖ/PDY üyelerine yönelik soruşturmalar kapsamında KHK'lar ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde başlayan operasyonlarda şu ana kadar 30 kişi gözaltına alındı.