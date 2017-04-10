Kılıçdaroğlu yine saçmaladı
Referandumda evet çıkarsa muhtarlıklar ve lokantalar kapanacak sözleri yüzünden dalga konusu olan Kılıçdaroğlu şimdi de 'devlet memuru diye bir kavram kalmıyor' dedi.
- İHA
Kocaeli’de muhtar ve azalarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Kılıçdaroğlu referandumda evet çıkarsa devlet memurluğu diye bir kavramın kalmayacağını söyledi.
İşte Kılıçdaroğlu'nun sözleri:
“...O nedenle sandığa giderken hepimizin düşünmesi lazım. Çoluk çocuğumuzu düşünün, can ve mal güvenliğinizi düşünün.
Hiçbir devlet memurunun güvencesi kalmıyor. Tüm güvenceler bir kişinin iki dudağı arasında kalıyor. Devlet memuru diye bir kavram kalmıyor.
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