Kılıçdaroğlu yine saçmaladı

Kocaeli’de muhtar ve azalarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Kılıçdaroğlu referandumda evet çıkarsa devlet memurluğu diye bir kavramın kalmayacağını söyledi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun sözleri:

“...O nedenle sandığa giderken hepimizin düşünmesi lazım. Çoluk çocuğumuzu düşünün, can ve mal güvenliğinizi düşünün.

Hiçbir devlet memurunun güvencesi kalmıyor. Tüm güvenceler bir kişinin iki dudağı arasında kalıyor. Devlet memuru diye bir kavram kalmıyor.