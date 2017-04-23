Ünal: Kasıt yok kusur var
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na askeri karşılamaya ilişkin, 'İnceleme tamamlandı. kasıt yok, kusur var.' dedi.
- AA
Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaretinde, askeri törenle karşılanmasıyla ilgili "Genelkurmay Başkanı'nın direktifiyle inceleme başladı. Tamamladım. Raporu sundum. İki kelime ile söyleyeyim; kasıt yok, kusur var" dedi.
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