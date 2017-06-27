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Kılıçdaroğlu ve beraberinde yürüyenler Kaynaşlı çıkışında protesto edildi

Sabah saatlerinden Kaynaşlı’ya giriş yapan Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberinde yürüyenler Kaynaşlı çıkışında protesto edildi.

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Sabah saatlerinden Kaynaşlı’ya giriş yapan Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberinde yürüyenler Kaynaşlı çıkışında protesto edildi.

Yolun sağında ve solunda bekleyen gruplar, bozkurt ve rabia işareti yaparak yürüyüşçülere ve Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

Güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri olayın büyümemesi için rabia ve bozkurt işareti yapan grupların önünde bariyer oluşturdu.

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