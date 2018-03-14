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FETÖ davasında Kılıçdaroğlu’nun danışmanına verilen 10 yıl 6 ay hapis cezası onandı

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin davada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından Fatih Gürsul hakkında verilen 10 yıl 6 ay hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün İstanbul Üniversitesi ndeki yapılanmasına yönelik görülen dava da yeni bir gelişme yaşandı.
 
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aralarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Fatih Gürsul un da bulunduğu 10 sanık hakkında verilen ceza, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3.ceza dairesi tarafından onandı. Onama kararında yerel mahkemenin kararının hukuken isabetli olduğu belirtildi.
 
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, sanık Fatih Gürsul "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan suça yönelik kastın yoğunluğu, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığını dikkate alarak önce 7 yıl hapis cezasına çarptrımıştı. Gürsul'un eyleminin terör suçu olması nedeniyle 10 yıl 6 hapis cezasına çıkaran heyet, pişmanlığını dile getirmemiş olmasını gözeterek indirim uygulamamıştı. Sanıkların avukatı karara İstanbul Bölge İstinaf Mahkemesi nezdinde itiraz etmişlerdi.
 
(Sabah)

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