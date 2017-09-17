Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den gözaltına alınan avukatı Çelik'in Maliye köstebeğiyle de bağlantısı ortaya çıktı

FETÖ avukat yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle önceki gün gözaltına alınan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi Celal Çelik'in ilginç bağlantıları ortaya çıktı. Çelik'in, Yargıtay tetkik hâkimi olduğu dönemde, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakan, bakanlar ve işadamlarının özel vergi bilgilerini izinsiz olarak incelemekle suçlanan dönemin Maliye Teftiş Kurulu Başmüfettişi Hamza Kaçar'la 10 saat 13 dakika 17 saniye telefonda görüştüğü tespit edildi.

TWİTTER'DAN ERDOĞAN'A HAKARET

Kapatılan Zaman gazetesinin 2007'de yayımladığı habere göre; Kemal Kılıçdaroğlu sadece Haziran 2006'da Kaçar'la 11 kez görüştü. Başsavcılık şimdi, Çelik ve Kaçar arasındaki ilişkiyi inceliyor. İşte iddialar:

Celal Çelik, Twitter'da FETÖ'cülerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "başçalan" ve "eli kanlı hırsız" olarak hakaret eden paylaşımları RT etti. "Başçalan İzmir'de. Miting hazırlıkları sürüyor. Eli kanlı bir hırsızı kafesle İzmirliler'den ayırmak çok mantıklı" ve "Sevim koş. Katil İzmir'e geliyormuş" şeklinde tweetler attı.

Celal Çelik, Prof. Yaşar Hacısalihoğlu'nun "Kemal Kılıçdaroğlu kontrollü darbe dedi mi, demedi mi?" sorusuna, "Sayın genel başkanımın dediğinin tamamen arkasındayım. Kontrollü darbenin doğruluğu konusunda tartışma yapmam" diye konuştu.

SIZDIRDIĞI BİLGİLER SORU ÖNERGESİ OLDU

Gazeteci Saygı Öztürk, 8 Şubat 2015 tarihli "Erdoğan'ın hesabına giren bürokrat" adlı yazısında Hamza Kaçar'ın o dönem Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'ye bilgi sızdırdığını, Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi'nin yasadışı bilgileri soru önergesine çevirdiğini yazdı.

Erzurum'da FETÖ Erzurum İl İmamı Hasan Aslan'ın yargılanmasında Celal Çelik gündeme geldi. Aslan, "Celal Çelik, kurumsal olarak çalıştığımız avukatlardandır" dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eski Adli Müşaviri Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok, bir TV programında Çelik'e, Aslan'ın ifadelerini anımsattı ve "Bu bir isim benzerliği mi? Yoksa böyle bir şey var mı?" diye sordu. Çelik Üçok'a sinirlenerek "Sizin gibi savcılık yapmış bir insana hiç yakıştıramadım bu tavrı" dedi.

Celal Çelik; Ankara Başsavcılığı'nın Deniz Feneri soruşturmasını yürüten 3 savcıyı soruşturmadan alması üzerine Yargıtay Tetkik Hâkimliği görevinden ayrıldı.

EMRE USLU GİBİ PAYLAŞIMLAR YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 19 Ocak 2014'te Adana ve Hatay'da MİT TIR'larını durdurulmasına ilişkin iddianamede sanık olan firari Emre Uslu'nun iftiralarına benzer paylaşımda bulundu. Çelik, MİT TIR'larının durdurulmasından 2 ay 12 gün önce "MİT'in bütçesi 1 milyar 58 milyon olarak belirlenmiş! Bu kadar uçuk rakamın nedeni acaba ne?! El Kaide'ye yardım iddiası ile birlikte" diye tweet attı.

Celal Çelik'in Twitter'da , Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Başçalan İzmir'de. Eli kanlı bir hırsızı kafesle İzmirliler'den ayırmak çok mantıklı" paylaşımları yaptığı ortaya çıktı. (Sabah)