Parti içindeki ulusalcılar: CHP’li bazı vekillerin ve Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamaları FETÖ’ye şirin görünme taktiği

15 Temmuz ihanetinin faillerini savunmak için Çanakkale’de sözde adalet kurultayını gerçekleştiren CHP’nin, kararlılıkla devam eden terörle mücadelede büyük pay sahibi silahlı insansız araçları (SİHA) hedef alması partide tartışmalara neden oldu.

Teröristbaşı Fetullah Gülen’in ‘kontrollü darbe’ hezeyanlarının sözcülüğünü sürdüren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun terör örgütlerine verdiği destek parti içindeki rahatsızlığı iyice artırdı. Terörle mücadelede SİHA’ların kullanılmamasını isteyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nu savunan ve teröristlerin silahları olmadığı için öldürülmesinin doğru olmadığını öne süren Kılıçdaroğlu’nun bu davranışları bardağı taşıran son damla oldu.

DARBECİLERİ SAVUNUYOR

Kılıçdaroğlu’nun, FETÖ’nün sözcülüğünü yaptığını belirten parti içindeki ulusalcılar, CHP’li bazı vekillerin ve Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalarının FETÖ’ye şirin görünme taktiği olduğunu söyledi. CHP’nin kuruluş yıldönümü etkinliklerinde bile darbe girişiminde bulunan FETÖ’cüleri savunduğunu vurgulayan ulusalcılar, “Okyanus ötesindeki güçlere güvendikleri için oyu onlardan alacakmış gibi davranıyorlar. Bu yüzden de FETÖ’ye şirin görünmek için ellerinden gelen herşeyi yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

2019’DA CHP-HDP ORTAKLIĞI

Öte yandan, sözde adalet kurultayının ardından hazırlanan insan hakları raporunda 2019 için HDP ile birliktelik sinyali verilmesine de tepkiler devam ediyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun iddiaları kabul etmemesine rağmen kulislerde 2019 için CHP-HDP ortaklığı dillendiriliyor. CHP’nin 2019’da HDP ile yakınlaşması “Terörle müzakere değil, mücadele edilmesi lazım. CHP teröre ve terör örgütlerine destek veriyor. Teröre karşı mücadele terörle işbirliği yapanlarla da işbirliği yapılarak verilemez” şeklinde yorumlanıyor. (Yenişafak)