Kilis Adliyesi'nde silahlı kavga: Yaralılar var
Kilis Adliyesi'nin içinde çıkan silahlı kavgada yaralananlar oldu.
- DHA
Saat 11.30 sıralarında adliye binası içerisinde birbiri ardına silah sesleri duyuldu. Kim ya da kimlerin kullandığı bilinmeyen silahlardan çıkan kurşunların isabet ettiği kavgada, yaralananlar oldu. Silah seslerinin duyulmasının ardından adliyeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adliye içi ve çevresinde yoğun önlem alınırken, bazı yaralananların ambulanslarla hastaneye götürüldüğü görüldü.
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