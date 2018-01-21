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Kilis kent merkezinde iki mahalleye 4 roket düştü

Alınan ilk bilgiye göre, Ekrem Çetin Mahallesi'nde saat 01.40 civarında Suriye tarafından birkaç dakika arayla ateşlendiği belirtilen roketler, iki ev ve bir iş yerine isabet etti. Ahmet Rasim Mahallesi'nde ise boş bir alana roket düştü.

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Can kaybının meydana gelmediği olayda yüzüne cam parçaları isabet eden bir kişi hafif yaralandı. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ayakta tedavi edildi.

Bu arada roketlerin isabet ettiği binalarda çıkan küçük çaplı yangınlar ise itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliğini aldıktan sonra olay yerinde inceleme yaptı.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "4 noktaya roket isabet etti. Can kaybı yok, bir kişinin yüzüne cam parçası isabet etti." dedi.

Tekinarslan, angajman kuralları gereği roket atılan bölgeye güvenlik güçlerinin misliyle karşılık verdiğini kaydetti.

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