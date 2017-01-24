Kilis'te terör örgütü DEAŞ'ın keskin nişancısı yakalandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ üyesi İsmail Mahlı; jandarma tarafından sınır hattında yakalandı. Çatışmadra sağ gözünden yaralandığı ve dikiş atıldığı belirlenen Mahlı'nın yapılan üst aramasında terör örgütü saflarındayken silahlarla çekilmiş fotoğrafları bulundu. Jandarmanın soruşturmasında 2 kardeşi ile birlikte terör örgütünde yer aldığı belirlenen Mahlı'nın, örgüte eleman temin ettiği de belirlendi. Terör örgütünde keskin nişancı olarak görev aldığı saptanan Mahlı'nın sorgulamasına devam ediliyor.