Kilis'te terör örgütü DEAŞ'ın keskin nişancısı yakalandı
Kilis'te, jandarma tarafından yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ içerisinde keskin nişancı olarak görev yapan bir terörist yakalandı.
- DHA
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ üyesi İsmail Mahlı; jandarma tarafından sınır hattında yakalandı. Çatışmadra sağ gözünden yaralandığı ve dikiş atıldığı belirlenen Mahlı'nın yapılan üst aramasında terör örgütü saflarındayken silahlarla çekilmiş fotoğrafları bulundu. Jandarmanın soruşturmasında 2 kardeşi ile birlikte terör örgütünde yer aldığı belirlenen Mahlı'nın, örgüte eleman temin ettiği de belirlendi. Terör örgütünde keskin nişancı olarak görev aldığı saptanan Mahlı'nın sorgulamasına devam ediliyor.
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