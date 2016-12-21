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Kilis'te eğitime kar engeli

Kilis'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

  • KİLİS (AA)
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Vali İsmail Çataklı, sosyal paylaşım sitesi hesabında yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini bildirdi.

Çataklı açıklamasında, gece başlayan kar yağışı dolayısıyla ilkokul, ortaokul ve liseler ile özel okullarda eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.

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